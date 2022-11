Op zoek naar de liefde in de Zeelandhallen: ‘Ik kan ook wel verliefd worden op iemand die niet gelooft, hoor’

De avond moet nog beginnen en een keurig geklede vrouw van een jaar of 60 loopt naar iemand van de organisatie toe. ,,Mag ik hier even staan? Ik voel me een beetje verloren", zegt ze. Ze is vast niet de enige. Want het heeft toch iets ongemakkelijks, zo'n date-avond. Met name het eerste halfuur na binnenkomst, wanneer iedereen, zo'n gekke flute roze champagne in de hand, nog een beetje naar een houding aan het zoeken is.