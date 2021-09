Op zoek naar afval tussen het zeegras op de schorren

Dat blijkt een misvatting. ,,We gaan hier elk jaar naartoe tijdens de opruimactie Schone Schelde en dan vinden we altijd best veel’’, vertelt Dick Krabbendam, vrijwilliger bij Natuurmonumenten. ,,Je zit hier echt aan de kop van de Oosterschelde en door de stroming drijft hier van alles naartoe. Het is veel klein spul en dat vormt een serieus gevaar voor de natuur. Vogels denken dat zo’n klein stukje plastic een lekker hapje is, maar als ze het opeten wordt het niet verteerd en kunnen ze doodgaan. En het vispluis hè? We kennen allemaal wel die gruwelijke plaatjes van dieren die dat helemaal om zich heen hebben gekregen. Soms krijgen vogels dat spul om hun snavel. Vreselijk. Die dieren sterven een gruwelijke dood.’'