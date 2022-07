Op zijn sloffen wint Rody de Klompenrace

Volledig scherm Deelnemers van vijf en zes jaar beginnen aan hun eerste meters van de Klompenrace. © Cynthia Cats

Klak-klak-klak klinkt het op de Ring van Nieuwdorp zodra Tim Baijens het startschot vanaf een boerenkar heeft gelost. Rondom de kerk stiefelen de deelnemers aan het NK Klompenrace over straat. De één wat makkelijker dan de ander, want op klompen rennen is nog niet zo makkelijk.

Rody Wolse heeft daar echter geen boodschap aan. Vooraf werd hij in de ogen van kenners al als favoriet bestempeld (‘hij is razendsnel’) en dat maakt hij waar. Tijdens de finale bouwt Wolse rap een voorsprong op die hij niet meer weggeeft: op zijn sloffen wint hij de race en de Ko Traas-wisselbeker.

Dorpskroeg

De naam van Traas is daar niet voor niets aan verbonden. Zo'n 25 jaar geleden was hij de aanjager, diegene die de race leven inblies na een gezellige avond in de lokale dorpskroeg De Ploeg, waar Ad en Nicolien van de Ploeg toen nog de scepter zwaaiden. ,,Ko kwam met het idee om een rondje rond de kerk te rennen", herinnert Albert Caljouw van de organisatie zich. ,,Daaruit is de wedstrijd ontstaan. Zonder hem was dit er niet.” Overigens is de beker niet het enige dat aan Traas herinnert: het parcours over de Ring komt ook langs het huis waar hij woonde, vertelt Caljouw.

Het is dan wel een wedstrijd, gezelligheid speelt nog steeds de hoofdrol tijdens het jaarlijkse dorpsevenement. Sinds drie jaar heeft een clubje jongens van de lokale voetbalvereniging de draad opgepakt om de race te organiseren, zegt Baijens. ,,Daarvoor lag het een aantal jaren stil.”

Quote In het verleden kwamen er mensen uit het midden van het land om mee te doen Tim Baijens, Organisatie Klompenrace

Ongeveer zestig deelnemers wagen zich aan de race op klompen, verdeeld over verschillende categorieën. De éne loper is wel duidelijk wat serieuzer dan de ander. Zeker in de damescategorie zijn aardig wat deelnemers bont uitgedost. Daarnaast laat het parcours over de Ring het toe om een flink stuk af te snijden en moegestreden lopers maken daar gretig gebruik van. Speaker Jesse Walhout knijpt een oogje toe, maar zorgt ervoor dat winnaars eerlijk hun prijs winnen.

Hoewel iedereen mag meedoen en de race zich dus niet beperkt tot mensen uit Nieuwdorp, is er dit jaar niemand van buitenaf die de race aandurft. Dat was vroeger wel anders, weet Baijens. ,,Toen kwamen er mensen vanuit het midden van het land en kon je hier over de koppen lopen.”

Behalve Wolse wonnen vrijdagavond ook Ivy But, Lars Joosse en Lize Blok (bij de jeugd). Bij de dames was Natasja Lindenberg de snelste.

Volledig scherm Komen ze er al aan? © Cynthia Cats

Volledig scherm Lars Joosse wint de gouden klomp in de categorie vijf- en zesjarigen. © Cynthia Cats

Volledig scherm Fanatieke deelnemertjes bij de Klompenrace in Nieuwdorp. Vlnr Lars Joosse, Esther Gijssen, Jolie Niewenhuijse, Noë Joosse en Lola Mol. © PZC