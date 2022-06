Op spreekuur bij de plantendokter: ‘Bent u ook dokter dan? vroegen ze in het ziekenhuis’

Gif als bestrijdingsmiddel is in het Fruitteeltmusuem in Kapelle net zoiets als vloeken in de kerk. De 170 verschillende appel-, peren- en pruimenbomen in de tuinen rond het gebouw aan de Annie M.G. Schmidtsingel groeien en bloeien op puur natuurlijke wijze. ,,Je kan hier zonder gevaar alles aanraken en in je mond stoppen. Dat is fijn, want er komen hier ook veel kinderen.”