Op pad met ‘Yesenaer’ Lennert Steketee: ‘Een echt vissersdorp, maar Yerseke heeft nog veel meer’

EENS EEN ZEEUW Marco verruilde Goes voor Breda: ‘Zeeuwen hebben dan ook altijd een streepje voor bij mij’

19 augustus Toen hij als kind zijn vader in de vroege, koude ochtend op de markt in Goes hielp bezwoer hij zichzelf dat hij nooit ondernemer zou worden. Inmiddels heeft Marco de Smit (49) zijn eigen zaak in Goes en woont hij in Breda. ,,Als ik zaken doe, hebben Zeeuwen altijd een streepje voor bij mij.”