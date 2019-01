Op hoop van Zegen: een onbetwist stukje erfgoed in Zeeuwse theaters

Arts die lichaam van verdronken Ezra onderzocht in Goes handelde juist volgens tuchtcolle­ge

30 januari GOES - De lijkschouwer die in oktober 2017 in het zwembad van Omnium in Goes de dood van Ezra Trinidad onderzocht, is niet onzorgvuldig of nalatig geweest. Dat zegt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag.