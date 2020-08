Op het voetbalveld van Kloetinge werd zondag op hele andere doelen geschoten, maar wel met scherp

Van boefjes naar ouderen, Landgoed Rijckholt koopt de Vliethoeve bij Kortgene

28 augustus KORTGENE - Wie koopt de Vliethoeve? Dat is lange tijd de vraag geweest in Kortgene en Geersdijk. En daar is nu een antwoord op: Landgoed Rijckholt, de woongemeenschap voor ouderen in Geersdijk. Het wil in het complex aan de Galgendijk betaalbare zorgappartementen aanbieden.