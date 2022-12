Op de valreep konden ook de kinderen in Wemeldinge Sinterklaas nog welkom heten

Zo ook de 4-jarige Tim, die met zijn opa en oma naar de kade bij de kleine sluis was gekomen. ,,Hij woont in Goes, maar daar heeft hij de intocht gemist, omdat hij ziek was’’, verklaarde oma. ,,Hij was daar heel verdrietig om. Toen hebben we gezegd: dan kom je maar even hier kijken als Sinterklaas naar Wemeldinge komt.’’

Hilariteit

Het was nog een hele onderneming voor de Sint om vaste grond onder voeten te krijgen, want de boot waarmee hij even na tien uur was komen binnenvaren, lag heel wat lager dan de kade. Met de hulp van zijn pieten en de Kapelse burgemeester Constantijn Jansen op de Haar werd de goedheiligman omhoog geholpen. Dat hij daarbij zijn rode mantel verloor, mocht de pret niet drukken. Sterker nog: het zorgde voor de nodige hilariteit bij de papa's en mama's. ‘Wat erg dat ik hier om moet lachen’, zei een moeder enigszins beschaamd.

Toen de kleding van de oude baas uit Spanje weer op orde was, werd hij welkom geheten door de burgemeester. De Sint zei dat hij bijna was vergeten hoe mooi Wemeldinge ook weer was. Daarna wees hij naar de relatief kleine boot waarmee hij naar Wemeldinge was komen varen. ,,Zoals jullie zien is dit niet de grote stoomboot, maar het is wél de oudste boot die ik heb. Deze past tenminste door het sluisje.’’

Naar de warmte

Al snel besloot het gezelschap de dijk over te steken om de warmte op te zoeken bij Brasserie Smits. Over het wandelpad, want de trap durfde Sinterklaas niet meer aan. In de brasserie konden de kinderen Sinterklaas en zijn pieten nog uitgebreid ontmoeten en met hen op de foto gaan. Natuurlijk waren er ook cadeautjes.

Volledig scherm De sint kwam niet met de grote stoomboot naar Wemeldinge. © Johan van der Heijden