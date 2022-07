Op de jaarmarkt in Wemeldinge is zowat álles te koop: ‘Ziet u nog strepen op het raam meneer? Nee toch!’

Nieuwe opvang Oekraïners misschien in Vliethoeve in plaats van sportvel­den bij Kortgene

KORTGENE - Het blijft onduidelijk of er Oekraïners worden opgevangen op de sportvelden in Kortgene. De gemeente wil eerst onderzoeken of deze groep óók in de voormalige Vliethoeve kan worden ondergebracht.

30 juni