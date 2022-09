Oorlogsexplosief tot ontploffing gebracht in Kortgene

Vinylmarkt, workshops, foodtrucks en veel live muziek tijdens festival ’t Beest Brult

Het gratis muziekfestival ’t Beest Brult is de aftrap van het nieuwe film- en concertseizoen van Podium ’t Beest in Goes. Zaterdag staan er zeven verschillende artiesten op het podium en is er een uitgebreide randprogrammering.

6 september