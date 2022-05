Ook verhuizing is een optie voor Juliana van Stolbergschool in Kapelle

Lewedorp schrikt van planning Waterpark: ‘Eerst bouwen en dan verkeersop­los­sing, dat is verkeerd om’

LEWEDORP - Het is geen optie om te beginnen met de aanleg van Waterpark Veerse Meer voordat er een oplossing is voor de toename van het verkeer die daardoor ontstaat. Dat benadrukt de dorpsraad van Lewedorp in een brief aan B en W Borsele. De dorpsraad vraagt daarin ook de steun van het college.

12 mei