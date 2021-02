Ook op Zuid-Beveland mogen reeën worden afgeschoten

Dat is in het belang van de verkeersveiligheid. Jaarlijks wordt het aantal reeën in een gebied geteld. Ook wordt bijgehouden hoeveel er dood worden gevonden, bijvoorbeeld als gevolg van een aanrijding. Als het percentage valwild (dood gevonden dieren) meer dan vijf procent is van het totale aantal reeën, is dat een indicatie dat de verkeersveiligheid in het geding is. Dan is jacht dus toegestaan. Tot dusver mochten reeën in Zeeland alleen worden geschoten op Schouwen-Duiveland, Tholen & Sint Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren en Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.