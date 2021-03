Ook Noord-Beveland zegt nee tegen opvang asielzoekers; ‘geen draagvlak en geen locatie’

Schoolkin­de­ren geven raamvoor­stel­lin­gen voor bewoners Erasmus­park

19 maart GOES - Voor de bewoners van het Erasmuspark in Goes was er vrijdagmorgen een dubbele verrassing. Eerst verzorgden leerlingen van 't Noorderlicht een aantal raamoptredens voor de ouderen. En later waren er ook nog eens pannenkoeken.