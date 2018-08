Ook KFC op 'fastfoodplein' langs snelweg in Goes

GOES - Kentucky Fried Chicken (KFC) opent volgend jaar ook een vestiging in Goes. De fastfoodketen komt in navolging van Burger King en McDonalds aan de Nansenbaan bij de afslag Goes-Zuid. Op dat terrein kunnen nog twee restaurants komen.

Het wordt de tweede vestiging van KFC in Zeeland. Ook in Middelburg heeft de keten een restaurant. Dat is geen bezwaar om ook in Goes te openen, zegt Age-Rint Wielenga van KFC. ,,Kijk maar hoeveel inwoners Middelburg heeft. Daar kan een restaurant prima op draaien. De vestigingen kunnen dus naast elkaar bestaan." Wielenga bestempelt de locatie als een 'interessant marktgebied'. ,,Ten aanzien van de bevolkingdichtheid, maar ook omdat het langs de snelweg ligt en er meerdere foodconcepten ontwikkeld worden. Het toerisme is gigantisch. Perfect." Wielenga verwacht dat de Goese locatie van KFC, die ook een drive krijgt voor afhalen, begin 2019 opent.

Paul Fermont van makelaardij Faasse&Fermont houdt nog een slagje om de arm wat betreft de komst van KFC. ,,Er is een akkoord over de prijs, maar verder hebben we nog geen honderd procent overeenstemming. We zijn er wel heel ver mee." Volgens Fermont wordt er nog gepuzzeld over de inrichting van het parkeerterrein op de foodkavel. Mogelijk wordt de erfgrens een paar meter opgeschoven. ,,We overleggen met de gemeente hoe we dat in kunnen richten. Als dat lukt, dan komen er vijf exploitanten. Die puzzel zijn we nu aan het maken."