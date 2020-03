Ook het ‘smokkelpad’ bij Rilland is dicht: alleen met de juiste papieren laat de Belgische politie je door

Bedrijfs­lood­sen zijn nu winkels: zo houden deze creatieve onderne­mers hun hoofd boven water

21 maart YERSEKE/GOES - In een week tijd zagen ze bijna hun hele handel verdampen, maar dat is voor hen geen reden om bij de pakken neer te zitten. Een kijkje bij twee creatieve ondernemers in coronacrisistijd: de pop-upwinkel van vis- en vleeshandel G&B in Yerseke en de garage sale van Slot Oostende in Goes.