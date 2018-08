'Ook boeren moeten zich in Borsele aan de maximumsnelheid houden'

De gemeente plaatst bij de hoofdingangen van de kernen borden

met daarop de slogan en de oproep om zich te houden aan de geldende

maximumsnelheid. Het eerste bord wordt woensdag bij 's-Heerenhoek geplaatst. Wethouder Arno Witkam: ,,In korte tijd verzetten boeren veel werk en dat leidt er soms

toe dat de maximumsnelheid wordt overschreden. Dat leidt tot vragen en zorgen

onder inwoners. Met deze campagne vragen we hiervoor aandacht. De oogst is

onmiskenbaar onderdeel van een belangrijke sector in de gemeente. Laten we er

met zijn allen een feestje van maken.”