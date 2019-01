Onverkoopbare peren uit Wemeldinge zijn verkocht

Huurders in Goes kunnen straks sneller naar een nieuw huis

22 januari GOES - Woningcorporatie RWS hoopt tonnen te besparen door woningen die leegkomen voortaan sneller in orde te maken voor een nieuwe huurder. ,,Nu duurt dat gemiddeld zeven weken, maar we willen naar drie weken toe’’, zegt een woordvoerder.