Ontelbaar veel spinnetjes leggen witte deken over Rillandse akker

Vuilnisau­to voor restafval rijdt straks misschien minder vaak in Goes

6 november GOES - De kans bestaat dat inwoners van Goes hun grijze afvalcontainer in de toekomst nog maar één keer in de vier weken kunnen laten legen. Het is een maatregel die de gemeente overweegt nu blijkt dat Goesenaren hun grijze bak nog maar zelden aan de straatkant zetten.