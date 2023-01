Onrust in Krabbendijke tijdens oud en nieuw: jongeren schieten vuurwerk in publiek

Adwin Hoondert gooide z'n leven om: nu ontspannen naar Dakar Rally

Adwin Hoondert (56) uit Hoedekenskerke rijdt vanaf oudjaarsdag zijn vijfde Dakar Rally. Niet solo, maar in een team. En niet in z’n vertrouwde, stugge DAF-truck, maar in een rappe Renault. Bovendien gaat hij er - anders dan bij de voorgaande edities - uitgerust heen. ,,Het zou wel eens een heel mooie editie kunnen worden", zegt hij. ,,Een plek in de top 10 is mogelijk.”

24 december