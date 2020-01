Onrust in Kapelle: torenhoge boetes voor niet controleren ID bij verkoop alcohol aan meerderjarigen

Wat is er dan precies gebeurd? Op 14 augustus 2019 is blijkbaar een mystery-shopper op bezoek geweest bij Caisson. Blijkbaar, want in het restaurant heeft niemand zich gemeld. Pas 12 dagen later krijgt De Bruine een telefoontje. ,,Een matig Nederlands sprekende vrouw, die achteraf een Buitengewoon Opsporingsambtenaar blijkt te zijn, belde mij op. Ik dacht dat ik met een oplichter te maken had. Ik heb de vrouw verzocht een mail te sturen met haar verhaal.”