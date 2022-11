Online supermarkt Picnic levert de eerste boodschappen af in Goes: ‘Gratis bezorgd, echt ideaal’

De Looff is één van de 2.300 mensen die zich na de aankondiging dat Picnic ook in Goes gaat bezorgen, hebben aangemeld via de Picnic-app. ,,Ik wist al dat het bestond via familie in de Randstad. Ik had me al aangemeld voor het geval Picnic in mijn buurt zou beginnen. Ik kreeg onlangs een mailtje dat het zover is en heb meteen besteld om te kijken of het werkt. Vandaag zie je dat het werkt.”