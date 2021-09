Ongeluk van schoolgenote maakte indruk: met vrachtwagens is het oppassen geblazen

René Verhulst wil met boek spiegel voorhouden: ‘Niet alles is waar’

16 september GOES/EDE - In zijn nieuwe boek ‘Stakende stemmen’ neemt René Verhulst de lezer mee in de journalistieke wereld. De oud-burgemeester van Goes wil laten zien hoe groot de invloed van sociale media op ons leven is aan de hand van twintig korte verhalen over EdeCity, een denkbeeldig platform voor kritische inwoners. ,,Ik probeer mensen een spiegel voor te houden. Ben je er van bewust dat niet alles waar is.”