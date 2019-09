Ongeluk op Deltaweg (N256) met twee gewonden: weg dicht tussen Goes en Wilhelminadorp

Onderne­mers en bewoners balen van uitgelopen werkzaamhe­den aan Voorstad Goes

2 september GOES - Zes weken zouden de werkzaamheden duren, maar een groot deel van de Voorstad in Goes ligt ondertussen al drie maanden open. En het eind is nog niet in zicht. Aanwonenden en ondernemers balen als een stekker. ,,We hebben veel minder klanten.”