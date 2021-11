Ongeduldige Goese raad geeft wethouder schop onder de kont: ‘Kom nu snel met woningbouwplannen’

Intocht van Sinter­klaas in Goes gaat door, voor het eerst met roetveeg­pie­ten

GOES - Sinterklaas en zijn pieten krijgen dit jaar een intocht in Goes. Die wordt vanwege de situatie rondom corona wel wat soberder dan in voorgaande jaren. Voor het eerst zal de goedheiligman bij de intocht in Goes worden vergezeld van roetveegpieten.

3 november