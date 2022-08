Onderzoek sportvelden Kortgene start binnenkort: snel duidelijkheid over huisvesting arbeidsmigranten

,,En als dat niet haalbaar is, dan moeten we kijken naar een andere oplossing”, zegt wethouder Yvonne Maas. Vooral de zomermaanden werken veel arbeidsmigranten op Noord-Beveland. Deze tijdelijke werknemers wonen nu nog in verschillende dorpen. ,,Bijvoorbeeld in de appartementen van De Nieuwe Poort in Kortgene of in de Eenhoorn in Colijnsplaat. We weten ook dat er mensen wonen in huizen van de woningbouwvereniging. maar we hebben niet overal zicht op.”