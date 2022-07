Onderzoek naar centralisatie van brandweer Kapelle en Wemeldinge, ook gemeentewerkplaats verhuist

Aanleiding is de verouderde staat van alle betrokken gebouwen. Zo blijkt het duurzamer maken van de panden op de huidige gemeentewerkplaats aan de Dijkwelseweg niet rendabel. Nieuwbouw is daardoor een logische stap, vindt het gemeentebestuur. Daarnaast zijn ook de brandweerkazernes in Wemeldinge en Kapelle verouderd, concludeert de Veiligheidsregio. Die zijn gebouwd in 1904 en 1935. De onderhoudskosten nemen toe, en gasloos verwarmen, zoals in de toekomst de bedoeling is, zou al helemaal veel aanpassingen vergen.