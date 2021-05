Ondergronds waternetwerk lijkt interessant op bedrijventerrein Kapelle

Ezra (7) verkoopt op Koningsdag zijn fiets en skates: ‘Ben aan het sparen voor een Lamborghi­ni’

26 april GOES - Ze vallen op, de vlaggetjes in de voortuin van Mandy Griep-Moens. Als een van de weinige bewoners van het Oranjepad in Goes heeft ze het huis compleet versierd. De Goese vindt het jammer dat niet meer mensen dat doen. ,,Of het nu kerst, Pasen of Koningsdag is, wij versieren de boel.”