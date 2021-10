Ondanks regen trekt Mallard Mars veel deelnemers

Portret Ambassa­deur van de mossel Caroline Verwijs is het zat: ‘We laten ons in Zeeland te makkelijk afbluffen’

Regelmatig is ze te horen op de radio of duikt ze op in een tv-programma zoals Keuringsdienst van Waarde. Behalve directeur van schelpdierbedrijf Krijn Verwijs is Caroline Verwijs officieus ambassadeur van de Zeeuwse mossel en de oester. ,,We moeten vaker vertellen hoe gezond mosselen zijn.”

23 oktober