Ondanks boze blikken en klappen op auto's: Stenen Brug in Goes blijft autovrij

Racoon wint Buma Award met Het is al laat toch

20 september GOES - Racoon is met het nummer Het Is Al Laat Toch de winnaar geworden van de Buma Award Nationaal, werd vandaag bekend tijdens de uitreiking van de muziekprijzen in het Bimhuis in Amsterdam. De Zeeuwse band eindigde voor Snelle met Smoorverliefd en Davina Michelle en haar nummer Beat Me.