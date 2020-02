Omwonenden vrezen verpaupering kerk na provinciaal nee op bouwplannen

Vandalen steken geliefd speeltoe­stel in brand; 3000 euro schade

15:52 ’S-GRAVENPOLDER - Het stond er nog geen jaar en was onder de kleinste kinderen razend populair. Nu is het kunststof speelhuisje in de speeltuin aan de Burgemeester Jansenstraat in ’s-Gravenpolder compleet vernield. Het werd door onbekenden in brand gestoken. De schade is 3000 euro.