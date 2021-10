Omstanders helpen fietser uit het water in Kruiningen

Theo raakte verknocht aan het G-voet­bal: ‘Deze mensen horen echt bij de vereniging’

SINT PHILIPSLAND - Toen hij ervoor werd gevraagd, twijfelde hij even, maar na zeven jaar heeft Theo Gorissen het G-voetbal in zijn hart gesloten. ,,Het is belangrijk dat ook mensen met een beperking in een vereniging worden opgenomen.’’

27 oktober