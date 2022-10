OM kijkt na elf jaar met andere blik naar drugszaak HWS, verdachten zijn ‘procesmoe’

Zeven overgebleven verdachten in de megadrugszaak rond Hoogwerkerservice Zeeland (HWS) hoeven van het Openbaar Ministerie niet terug de cel in.

De slepende zaak werd maandag in Breda voor het eerst in elf jaar inhoudelijk besproken. De rechtbank had er vier dagen voor uitgetrokken, maar al na één dag werd duidelijk dat de officier van justitie en zeker vijf advocaten het eens waren over de straffen, die voor de verdachten geen directe gevolgen zullen hebben. Het is nu aan de rechter om te oordelen.

De strafzaak tegen Hoogwerkerservice Zeeland in Kapelle staat bekend als het grootste politieonderzoek sinds de zaak-Checkpoint uit 2008. De mensen achter de firma zouden volgens justitie bezig zijn met grootschalige handel in hennep: teelt, export en verkoop. Spilfiguur was een nu 57-jarige inwoner van ‘s-heer Hendrikskinderen. Volgens het OM leidde hij het bedrijf, dat op naam was gezet van zijn nu 32-jarige zoon. Via HWS zouden valse facturen zijn gemaakt en geld witgewassen.

Tijdens het omvangrijke onderzoek kwamen in totaal 29 verdachten in beeld. De rechtbank bepaalde in 2015 echter dat een eerlijk proces tegen hen onmogelijk was, omdat het OM ontlastende informatie tegen verdachten had achtergehouden. Justitie ging tegen die uitspraak in beroep, aanvankelijk tegen alle 29 maar met 22 van hen sloot het OM alsnog een deal. De verdachten zagen af van een schadeclaim en in ruil daarvoor trok het OM hun strafzaak in.

Het OM zette de vervolging door tegen de zeven overgebleven verdachten, van wie er één maandag in Breda was. De anderen lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaten. ,,Na elf jaar zijn ze procesmoe’’, zei advocaat Martijn van der Want namens vijf verdachten.

‘Strafrechtelijke gewicht is weg’

Volgens het OM staat vast dat er een criminele organisatie actief was, waarbij iedereen een bepaalde rol vervulde en sprake was van onder meer hennepteelt, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. Maar na elf jaar kijkt de officier nu met een andere blik, zei hij maandag. ,,Het strafrechtelijke gewicht is grotendeels weg, zeker als je kijkt naar de zaken van de 22 andere verdachten die buitengerechtelijk zijn afgedaan. Onder hen waren ook belangrijke verdachten binnen de organisatie.’’

Hij eiste daarom tegen vier verdachten celstraffen, die gelijk zijn aan het voorarrest met daarbovenop het verbeurd verklaren van in beslag genomen goederen. De zoon van de hoofdverdachte hoorde alleen celstraf tegen zich eisen die gelijk is aan het voorarrest. De officier vroeg de rechter om artikel 9a (wel een bewezenverklaring, geen straf) toe te passen op twee andere verdachten.

Uitspraak 15 december.