Olivier Aertssen (15): Als Ajacied was de keus snel gemaakt

Wie over de dijk in Rijsenhout rijdt, ziet aan de ene kant huizen en aan de andere kant het water van de Westeinderplassen. Het is geen toeval dat de familie Aertssen een huis heeft gehuurd pal aan het water. ,,Omdat we dan hetzelfde gevoel hebben als in Zeeland’’, lacht vader Gaico. Zijn echtgenote Miranda vult aan: ,,Wij hebben echt gezocht naar een plek waar we ons thuis zouden voelen, niet toevallig aan het water. Dit is een rustig dorp. We houden af en toe echt wel van de drukte, maar we staan liever in de klei of hangen met onze benen in het water.’’