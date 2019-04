Officier eist celstraf tegen Goesenaar voor verwonden agente

De broers zouden in november 2018 in Goes een man met voorbedachte rade in elkaar hebben geslagen. De jongere broer wordt daarnaast verdacht betrokken te zijn geweest bij een knokpartij op de markt in Middelburg. Bij zijn arrestatie zou hij daarbij een agente hebben verwond. Haar duim is zodanig beschadigd dat zij hier nog altijd niet van is hersteld. De agente las op de zitting haar verklaring voor. ‘’Ik ben nu beperkt in alles. Die nacht zei ik nog tegen je dat je rustig moest doen. Ik heb jou met respect behandeld, maar je was één brok agressie.’'