Officier eist acht maanden cel voor man die met vleesmes medebewoner AZC in Goes stak

MIDDELBURG - Het was noodweer geweest, verklaarde M.L. (21) uit Goes over de dag in mei waarop hij in Goes een 20-jarige man in de schouder stak met een vleesmes. Officier van Justitie Linda van den Oever geloofde dat niet en eiste een gevangenisstraf van acht maanden. Medeverdachte Z.F (28) hoorde één maand celstraf eisen voor het stelen van het mes.