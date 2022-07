Oekraïners verhuizen voor de winter van camping naar nieuwe opvanglocatie in Yerseke

Daarvoor is een trapveldje aan de Hogeweg in beeld. De opvanglocatie, bestaand uit eenvoudige en makkelijk te verplaatsen units, is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne die momenteel al in de gemeente verblijven. In eerste instantie zijn dat de circa 85 mensen die onderdak hebben op Camping Zon en Zee in Yerseke.