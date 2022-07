Oekraïners mogen blijven in Hof van Zeeland, Borsele kijkt naar andere opvangplek in Nieuwdorp

In twaalf huisjes op vakantiepark Hof van Zeeland in Heinkenszand wonen gevluchte Oekraïners. Maar om hun verblijf op het park te legaliseren, moest de gemeente Borsele een gedoogvergunning afgeven. Want in Borsele is het verboden om permanent op een vakantiepark te wonen en daar wordt streng op gehandhaafd.

,,In speciale gevallen kunnen wij daarvoor wel een gedoogbeschikking afgeven”, zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis. Hij legt uit dat de oorlog in Oekraïne zo’n bijzondere situatie is en dat daarom een vergunning is gegeven. De vergunning is nu verleend tot en met 31 december van dit jaar. ,,Maar dat kan worden verlengd als dat nodig is.”

Nieuwdorp

Heinkenszand is niet de enige plek in Borsele waar vluchtelingen worden opgevangen. Ook in Nieuwdorp zit een groep. Zij wonen in de oude school en de voormalige pastorie. Deze huisvesting is wel tijdelijk, want er zijn andere plannen met beide gebouwen. De gemeente is dan ook aan het kijken of in Nieuwdorp tijdelijke woonunits neergezet kunnen worden. Daar kunnen dan straks de mensen terecht die nu nog in de school en pastorie zitten. Waar deze units komen te staan is nog niet bekend.