O Kiji in Ovezande draagt Japanse liefde voor het ambacht uit

Theo van Vliet (1951, Den Haag) bewoont de voormalige hervormde pastorie in Ovezande, samen met zijn vrouw Minke Schiettekatte. Het afgelopen jaar is het pand grondig verbouwd en geschikt gemaakt voor cursussen en exposities. Donderdag vindt de eerste publieke activiteit van O Kiji plaats: een workshop kintsugi. Van Vliet bekwaamt zich al jaren in die kunstvorm. ,,Ik restaureer gebroken aardewerk en porselein. Niet onzichtbaar, maar juist geaccentueerd met goud of met zwarte of rode lak. Alles en iedereen loopt breuken en littekens op, die hoeven niet verborgen te worden. Ze maken deel uit van het object of de persoon en hebben hun eigen schoonheid.”