Nu voetbal toch is stilgelegd, gelijk maar onderhoud plegen

Het voetbalveld in Nieuwdorp krijgt een flinke onderhoudsbeurt. Nu de toplaag grotendeels weg is, is het veld vooral kaal en bruin. Een grote trekker rijdt met een aardig vaartje rondjes. Achter de trekker hangt de nieuwe zaaimachine. Afgelopen winter aangeschaft om minder afhankelijk te zijn van aannemers voor het onderhoud van sportvelden en dat komt dit jaar gelijk heel goed van pas. ,,Ja, omdat we een eigen machine hebben kunnen we dit nu doen", zegt wethouder Arno Witkam. ,,Anders waren we toch afhankelijk van een aannemer, of die tijd had.”

Misschien een toernooitje

Wat volgt is een uitleg over frezen, verticuteren, schrapen, blokken en bemesten. Allemaal handelingen die nodig zijn om een voetbalveld weer in topconditie te krijgen. En omdat vanwege de coronamaatregelen toch alles stil ligt tot 1 juni, is dit een mooi moment om dit onderhoud nu te plegen. Want er mag minimaal zes weken niet op gespeeld worden. Daarna is de nieuwe grasmat weer sterk genoeg om op te spelen. ,,Zodat er na afloop van de crisis weer gesport kan worden. Misschien zelf een toernooitje van clubs onderling of zo.” Niet alleen in Nieuwdorp wordt het veld eerder onderhouden. Ook op de andere complexen in de gemeente Borsele wordt gewerkt zodat de clubs in de zomer op de velden terecht kunnen.