Nota bene de oliebol mag niet ontbreken op warme braderie in 's-Gravenpolder

,,We bakken al bijna dertig jaar oliebollen op de braderie", zegt Kim Appelo terwijl ze haar handen schoon slaat. Samen met andere betrokkenen van Scouting De Voortrappers bakt ze er vandaag ongeveer tweeduizend. Dat gaat als een soort lopende band: ieder heeft zijn taak in dat proces. ,,Het is een grote bron van inkomsten voor ons", zegt Appelo. ,,De verkoop loopt altijd heel goed. Vanaf half elf 's ochtends staat er een rij tot het einde van de middag. We hebben wel eens een jaar gehad dat we ‘nee’ moesten verkopen omdat het beslag op was."