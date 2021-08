Nostalgische zweefmolen weet nog altijd te bekoren: ‘Hij zit vaak voller dan de grote en hoge attracties’

Met hun zweefmolen ‘Frederich Heijn’ staan Marco en Nathalie van der Tuin momenteel op de kermis in Kortgene. ,,We moeten er heus wel wat voor doen, hoor, om de jeugd een beetje vast te houden’’, zegt Marco. ,,’s Avonds hebben we discolichten en muziek. Dat helpt, want gisteren was het tot heel laat gezellig. De jongeren maken dan ook nog regelmatig een rondje in de zweefmolen. Dat wij de enige zweefmolen hebben die ook achteruit kan draaien, vinden ze natuurlijk geweldig.” Nathalie vult aan dat hun attractie deze week zelfs een keer als laatste nog open was. ,,Dat gebeurt niet vaak, hoor. Meestal zijn dat de botsauto's.”