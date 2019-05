North Sea Port bouwt kade voor Access World Terminals

Waterbas­sin stelt uienonder­zoek veilig

13:55 COLIJNSPLAAT - Een openlucht laboratorium voor de uienteelt, zonder dat er zoet water in de buurt is. Na de lange, hete zomer van 2018 moest er wat gebeuren. Voor het Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) in Colijnsplaat is daarom een waterbassin gebouwd.