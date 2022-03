Noord-Bevelands Belang opnieuw de grootste partij, CDA verliest zetel

,,We zijn gegroeid”, zegt Eric Mahieu, lijsttrekker PvdA/GroenLinks. ,,Waanzinnig. We doen mee.” Lijsttrekker Johan Sandee van het CDA is teleurgesteld. ,,We hebben het in Kortgene laten liggen”, zegt hij. ,,Dat heeft ons de das omgedaan. Anders trek je misschien een restzetel binnen.” In de vorige periode had het CDA ook een restzetel en kon de partij opnieuw aanschuiven bij het college. Dat is nu een stuk onzekerder, realiseert Sandee zich, die graag wethouder had willen worden. ,,Maar ik ben nog jong hé?”

De SGP is blij dat de twee zetels behouden blijven. ,,En we hebben zelfs een kleine winst”, zegt Cor van de Woestijne. ,,Wij zijn erg blij en dankbaar.” De VVD heeft ook de twee zetels weten vast te houden, maar lijsttrekker Stephan van Belzen oogt juist wat teleurgesteld. De partij heeft zich drie slagen in de rondte gewerkt tijdens de campagne en had gehoopt op winst. ,,Dat is niet gelukt”, zegt hij. Desondanks is hij wel tevreden. ,,Als je naar de landelijke prognoses keek zouden we een pak rammel krijgen en dat is niet gebeurd. De kaarten zijn opnieuw geschud en we gaan het zien hoe het nu verder loopt.”

Spanning bij BEN

Yvonne Maas (NBB) kan alleen maar heel erg blij zijn nu ze de vier zetels behouden hebben. ,,Dat betekent dat we het heel erg goed gedaan hebben in de afgelopen vier jaar.” Charles Lelkens (D66) is wat teleurgesteld dat zijn partij er niet in is geslaagd om een tweede zetel te bemachtigen. Toch heeft D66 meer stemmen gehaald dan vier jaar geleden. ,,De winst zit in Kortgene”, zegt Lelkens. Het spannendst was het voor Mark Faasse, van BEN. Deze partij scoorde over de hele linie lager dan de vorige keer maar haalde toch nog een zetel. ,,Ik had gehoopt op een tweede zetel”, zegt hij. ,,Maar we moeten het hier mee doen.”

Omdat NBB de grootste is, zal deze partij het voortouw nemen voor de collegeonderhandelingen. Yvonne Maas verwacht zaterdag met alle partijen om tafel te gaan om de uitslag te bespreken. ,,En dan liggen alle opties open”, verzekert ze. ,,De eerste vraag aan iedereen is wat in hun ogen de ideale coalitie is”, zegt ze. De verkiezingsuitslaguitslag is nog niet definitief, die volgt maandag. In de voorlopige uitslag is al wel rekening gehouden met restzetels.