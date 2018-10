Noord-Bevelander maakt gretig gebruik van subsidie voor duurzamer huis

video Heinkens­zand uit z'n dak met Famke Louise

3:47 HEINKENSZAND - Ruim 600.000 volgers op Instagram en meer dan 300.000 abonnees op YouTube. De 19-jarige Famke Louise is met haar vlogs geliefd bij de jeugd. Vanavond, tijdens het Frizzz feest in Heinkenszand, bleek hoe populair ze is.