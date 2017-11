Noord-Beveland subsidieert supermarkt Wissenkerke

De eigenaar van de Attent in Wissenkerke wil overstappen naar de Spar formule om het hoofd boven water te houden. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige winkel omzet zal derven zodra de Aldi in Kamperland de deuren opent. Het college vindt bij monde van wethouder Adrie van der Maas daarom deze investering logisch en verantwoord in het kader van de leefbaarheid. Bovendien investeert de gemeente vaker in supermarkten. ,,Dat hebben we ook gedaan bij het winkelcentrum in Kamperland, de Spar in Kortgene en dat gaan we doen bij de Spar in Colijnsplaat'', aldus Van der Maas. De gemeente heeft ook al eerder geld gestoken in de Attent in Wissenkerke. Toen zijn de entree en de parkeerplaats aangepakt. Volgens Van der Maas heeft dat er voor gezorgd dat de Attent meer omzet draait en nu nog bestaat.