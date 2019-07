Noord-Beveland maakt zich op voor een nieuwe burgemeester

Kordaat, doortastend en proactief. Het zijn enkele van de eigenschappen die de nieuwe burgemeester volgens de Noord-Bevelandse gemeenteraad moet hebben. Het complete wensenlijstje is te lezen in de kersverse profielschets, die waarnemend burgemeester Letty Demmers donderdagavond overhandigde aan Commissaris van de Koning Han Polman. Dat deed zij tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Polman had enkele aanvullende vragen over de profielschets. Zo wilde hij weten hoe de gemeenteraad staat tegenover een kandidaat die weinig tot geen ervaring heeft met het openbaar bestuur. „Gezien de grootte van de gemeente Noord-Beveland zou het zomaar kunnen dat een jong iemand solliciteert, of iemand met een andere achtergrond. Staat u daarvoor open of geeft u de voorkeur aan een ervaren kandidaat?”, vroeg Polman zich hardop af. Raadslid Dirk Hage gaf als voorzitter van de vertrouwenscommissie aan dat bestuurlijke ervaring een pre is. „We staan open voor een zij-instromer, maar dan moet diegene wel een mentor krijgen waarbij hij of zij terecht kan.”