‘Noord-Beveland laat mensen misschien betalen voor grond die ze al bezitten’

Voor 1 euro de vierkante meter per jaar huren. Of de grond kopen voor een paar tientjes. Dat is toch niet zo'n slechte deal?

,,Ik kom zelf van Noord-Beveland, dus ik volg deze zaak met meer dan gewone aandacht. De gemeente gaat 688 bewoners aanschrijven met de mededeling ‘huren of kopen want die grond is niet van u’. Dat is vreemd. Want als je een beetje van dit onderwerp weet, weet je ook dat in zo'n grote groep altijd mensen zijn die met recht kunnen zeggen: volgens de wet is de grond na zoveel jaar van mij. Dat heet: ‘verkrijgende verjaring'. Stel nu dat zo iemand, die zich wettelijk eigenaar kan noemen, op het voorstel ingaat en de grond koopt. Zijn eigen grond dus. Dan laat je mensen betalen voor wat ze al bezitten. Dat is juridisch niet in de haak. Ik vind dat de gemeente verplicht is te zorgen dat zoiets niet gebeurt. Dus niet iedereen zomaar aanschrijven vanuit de veronderstelling dat sprake is van onrechtmatig gebruik.”