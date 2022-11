Noord-Beveland kan en wil niet zonder milieustraat: naar Goes rijden is ver, duur en slecht voor het milieu

Het is duidelijk: het Noord-Bevelandse gemeentebestuur ziet niks in het voorstel van Olaz om de milieustraat op Noord-Beveland te sluiten. Olaz is een samenwerkingsorganisatie van Zeeuwse gemeenten. Het bestuur ervan wordt gevormd door de dertien Zeeuwse ‘afvalwethouders'. Die zijn bezig met het opstellen van een toekomstplan voor de Zeeuwse milieustraten. Onderdeel daarvan is om er drie te sluiten: die in de gemeenten Noord-Beveland, Borsele en Kapelle. In Goes komt juist een extra grote.