Noord-Beveland en Zeeuwse Lagune schikken minnelijk

Dat meldt de gemeente vanmiddag. Doeleman wilde ooit vier eilanden met hotelappartementen, recreatieappartementen en recreatiewoningen in het Veerse Meer aanleggen, maar dat stuitte op veel verzet. Nadat de plannen in oktober 2017 door de gemeenteraad waren afgeschoten en de rechter de gemeente in het gelijk stelde, diende de initiatiefnemer een schadeclaim in. Ook kondigde hij hoger beroep aan. Uiteindelijk had de gemeente de keuze tussen enerzijds een lange en kostbare procedure voeren met een onzekere uitkomst, of een minnelijke schikking treffen. Het is dat laatste geworden. De gemeenteraad heeft op 28 februari al ingestemd met de vaststellingsovereenkomst tijdens een besloten vergadering, tot ergernis van de PvdA in de gemeenteraad .

Doeleman zelf heeft ‘weinig commentaar’ op de uitkomst. ,,Ik ben met een fooitje afgescheept, maar het heeft geen enkele zin om te blijven procederen. Ik kijk liever vooruit. We hebben nog steeds een locatie aan de Veerse Dam”, doelt hij op zijn restaurant Vrouwe in den Polder. Vijftien jaar geleden al werd door verschillende bestuurlijke partijen besloten dat het gebied aan de voet van de Veerse Dam moest worden teruggegeven aan de natuur. Friettent De Lekkerbek zou een andere plek krijgen aan de westkant van de dam en Vrouwe in den Polder (van Doeleman) moest naar de oostkant van de dam verhuizen. ,,Ik wil nu wel eens antwoord van de provincie en de gemeente Veere hoe we daar mee omgaan.” Doeleman is naar eigen zeggen voorzichtiger geworden om enthousiast te worden. ,,In de hele gebiedsvisie Veerse Meer is al enorm veel gemeenschapsgeld gestoken. Dan heb ik het niet over tonnen. Maar wat is er nu van terecht gekomen?” Noord-beveland is wat Doeleman betreft in elk geval ‘niet meer aan de bal'. ,,Het blijft me verbazen dat het in Nederland mogelijk is dat een overheid afspraken kan maken en zich daar vervolgens niet aan hoeft te houden.”