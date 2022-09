‘Noodshop’ van G&B groeit uit tot volwaardige vis- en vleeswinkel: ‘Kwarteleitjes en ganzenleverterrine, dat hebben we ook’

Het vlees- en visbedrijf op bedrijventerrein Olzendepolder diende jarenlang alleen als groothandel voor de horeca. Tot het kabinet op een zondag in maart 2020 in één klap het land in lockdown gooide. ,,Alle horeca ging natuurlijk ook dicht”, zegt Marnix Boone, één van de eigenaren van G&B. ,,Maar wij hadden alle bestellingen gewoon binnen en zaten met al die verse spullen.” Dus werd besloten om die maar aan particulieren te slijten. Halsoverkop werd in één van de grote hallen, waar immers ineens veel minder te doen was, een ‘pop-upwinkel’ op poten gezet, om zo de producten aan particulieren te verkopen.